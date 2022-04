Guillaume FRIZON DE LAMOTTEGFRIZO

Le métier de l'hôtellerie restauration est pour moi bien plus qu'un métier que j'ai la chance d'exercer au quotidien mais une réelle passion. J'ai réalisé l'intégralité de mon cursus universitaire au sein de l'école de Savignac. Ceci m'a permis d'apprehender au maximum la réalité du secteur. Après avoir participé à l'ouverture du premier hotel 5 étoiles 100% français et obtenu une étoile Michelin au bout de 4 mois d'exploitation, on m'a confie la direction pour l'ouverture du nouveau restaurant au Palais de Tokyo. À terme j'ai la réelle ambition de faire les ouvertures ma "spécialité", en espérant que celle ci soit un aussi beau succès que la précédente! Rendez vous février 2013...