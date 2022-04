Guillaume GENTY

Membre du comité de direction- j'élabore, applique et fait appliquer la politique retenue concernant l'oxygène, la qualité et l'hygiène



Pharmacien depuis plusieurs années, je me suis spécialisé dans le domaine de l'oxygénothérapie et de l'assistance respiratoire à domicile.



Projet, transversalité, management sont d'autres activités que je pratique au quotidien dans une société à taille humaine.



Je fais également activement parti de l'association AP2DG qui participe à la promotion du métier de pharmacien gaz médicaux.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Pharmacien

Orthopédie

Pharmacie

Direction

ISO 9001 v2015

Gestion de projet

Gériatrie

Management