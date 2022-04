Guillaume GERBAUD

Actuellement conseiller en projet habitat neuf dans le domaine de la maison individuelle, mon métier consiste à accompagner les clients dans leur projet de construction. De la recherche du terrain au plan de financement, en passant par la réalisation de plans et le suivi des dossiers, il est impératif d'assurer un service complet et un suivi de qualité jusqu'à la remise des clefs.

Issu d'une formation par alternance dans différentes structures de vente aux particuliers et professionnels, j'ai obtenu successivement un CAP / BEP VAM, un BAC PRO Commerce et un BTS Force de Vente.

Ainsi, j'ai eu la chance d'intégrer par choix, des entreprises à tailles et compétences différentes. Ceci m'a permis de parfaire mes techniques de vente et d'approche de la clientèle particulière et professionnelle.

Au-delà du client, l'aspect managérial m'intéresse. Certaines sociétés m'ont permises de renforcer mes connaissances dans l'encadrement et développer un tissu relationnel fort. La vie est faite de rencontres enrichissantes, professionnellement et humainement.



Parallèlement, je suis passionné depuis ma plus tendre enfance par la comédie, le théâtre et plus particulièrement l'humour dans sa généralité. C'est un premier pas en tant qu'accessoiriste à la Revue "Bonne Garde" en 1998 qui à tout déclenché.

Quelques cours de théâtre ici et là pendant les études et progressivement des opportunités se sont présentées dans l'animation (micro) de mariages, anniversaires, soirées d'entreprises...

En 2010, je deviens élève de la compagnie du café théâtre de Nantes où je découvre et développe les techniques autour de la comédie et de l'humour.

En octobre 2012, je décide de créer une troupe de théâtre amateur appelée " Le Collectif Du Rire Nantais". Mon objectif étant de continuer à parfaire cette passion :"Le rire ensemble, et sans limites...".

Septembre 2013, recrutement d'un metteur en scène avec l'objectif de créer un format de spectacle mobile de 1H30 environ avec l'écriture de sketchs, scènettes et parodies etc...



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing relationnel

Encadrement

Management commercial

Négociation de contrat

Techniques de vente

Négociation immobilière