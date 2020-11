Gwenael COUSIN

Actuellement, je travaille à la Chambre d'Agriculture de la Meuse au sein du service environnement.

Ma mission principale est d'accompagner les agriculteurs dans les zones de captage d'alimentation en eau potable au niveau de leurs pratiques agricoles : concilier "le maintien et le développement d'une agriculture économiquement viable" et "la préservation ou l'amélioration de la qualité des eaux". Concrètement, cela implique du conseil collectif ou individuel, de l'organisation d'opérations thématiques, de la coordination d'actions et de la médiation entre les différents acteurs du territoire.

En parallèle, sur l'ensemble du territoire meusien, une mission spécifique s'oriente sur les études Loi sur l'Eau : l'accompagnement des agriculteur dans leur dossier "Loi sur l'eau" (drainage agricole, travaux hydrauliques sur cours d'eau, forage, gestion des eaux pluviales, etc.). Concrètement, ce travail génère différentes interventions : le montage des dossiers administratifs, des études d'impacts ou d'incidences, le suivi des opérations de terrain, le partage d'expériences, la sollicitation de différents acteurs publics et privés, la réalisation de journée de sensibilisation, etc. Egalement, je réalise des détections de zones humides selon le critère "sol". Enfin, l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme est un axe de développement en cours d'étude...

Proche du milieu rural et naturel, je me suis toujours investi pour le développement local, l'environnement et l'agronomie. Sensible à la qualité paysagère des territoires, au patrimoine naturel et architectural, au respect de la réglementation environnementale, la gestion la coordination et le suivi des opérations sur les milieux doivent être encadrés, adaptés et conciliés au contexte local.

L'adaptation, le dynamisme et l'enthousiasme sont des traits de ma personnalité qui me permettent de progresser et d'apporter satisfaction dans mes entreprises. Naturel et volontaire, l'investissement dans la vie associative, tant culturelle que sportive, est également important et très enrichissant. Enfin, le milieu naturel et le sport sont des éléments ressourçant et nécessaires à mon équilibre.



Mes compétences :

Agronomie

Cartographie

Urbanisme

Développement local

Environnement