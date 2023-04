Hadyan FIBRIANTO

Actuellement formateur au centre de formation des techniciens supérieurs UFA La Salle-Toulouse, au sein du BTS Conception des Processus de Réalisations de Produits, Saint Joseph - La Salle.



Mots-clés: Coordination de projets / Ingénierie d'études et de recherche, expert en pilotage des procédés, optimisation, surveillance, modélisation des procédés. Passionné pour l'ingénierie et la conduite de projet/ recherche. 7 ans d'expérience en supply-chain dans une industrie multinationale.



Mes compétences :

Informatique

Lean supply chain

Modélisation numérique

Négociation

Ingénierie

Projet management

Turbo

Simulink

SAP

Procurement

Pascal

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Corel Draw Suite

C++

C Programming Language

BPCS

Adobe Photoshop

SolidWorks

Formation professionnelle

TopSolid