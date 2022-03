Héba DE KERMEL

Passionnée par la satisfaction et la fidélisation des clients. Flexible et travailleuse dans les environnements accordant une importance primordiale aux détails. Dotée d'une expertise en matière d'offre de services d'assistance et de résolution des réclamations clients. Expérience en matière de formation du personnel et rebranding. Grande motivation personnelle et excellentes compétences en communication et en informatique.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Revenue management

Formation

Budget et Controlling

Management opérationnel

Contrôle des coûts

Management de transition

Conduite du changement

Gestion de la qualité

Conduite de projet

Formation, Recrutement, Management; accompagnement