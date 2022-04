Heitz OLIVIER

20 ans d’expérience dans le management et la transformation des systèmes d’information



Mes compétences :



Accompagnement des métiers dans l'IT créateur de valeur

Compétences fonctionnelles en relation en CRM, E-commerce et retail

Mise en place de Sale Cloud et Marketing Cloud de Salesforce

Gestion de projets agiles (Lean Startup , méthode Scrum et DEV/OPS).

Management de structures opérationnelles (200 ETP)

Pilotage de plans de transformations (infogérance , offshoring, PDV)

Maîtrise du domaine des infrastructures et de la production (certifié ITIL).





Mes atouts :



Dynamisme et leadership

Capacité à réconcilier vision stratégique et opérationnelle

Goût pour les technologies

Sens de la communication

Capacité d'adaptation

Résistance à la pression, capacité de recul

Mobilité



Développement durable

Informatique

ITIL

Production

Production informatique

SLA

web and digital

SAP

Fund Management

Consolidations

clinical trial monitoring

Scrum Methodology and Agile Methodology

SAP CO

Oracle Parallel Server

Oracle Developer 2000

Logistics

Geographic Information Systems

BIG DATA

Distribution Network

Data Warehousing

Customer Relationship Management

Agile Methodology