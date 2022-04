Helder ROCHA

Commercial "B to B" avec plus de 3 ans d'expériences dans le domaine des assurances et de la téléphonie mobile.

Diplômé d’un Master internationale (Marketing, Commerce), polyglotte (anglais, espagnol, portugais) et formation technique (BTS Electrotechnique).

Recherche un poste de commercial "B to B" à dimension internationale.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Conclusion de vente (SONCAS)

Négociation des prix et des marges

Gestion de comptes clients

Fidelisation commerciale

Présentation et démonstration-produit

Vente directe et télévente

Pack office

Formation equipe de vente