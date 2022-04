Héléna COURTES

HR Business Partner / Responsable RH confirmée avec plus de 10 ans d’expériences en RH sur des projets riches et variés au sein d’organisations pyramidales ou matricielles, avec une structure groupe RH France / Europe ou en totale autonomie.

Acteur actif et de terrain, mon rôle consiste à déployer les politiques RH du groupe en local, tout en respectant le cadre légal français et en apportant un support quotidien à l’ensemble des membres du comité de direction, managers et salariés.



Compétences



Gestion de la performance/ Recrutement/ Formation / Développement / Communication / Management

• Animation du processus de revue des performances groupe (formation, suivi, audit qualitatif…)

• Déploiement des politiques RH groupe et processus : Développement, Talent Management, succession plan, leadership model (formation, animation, suivi…)

• Recrutement de profils cadre et non cadre

• Définition de la politique formation et gestion du plan (définition des axes stratégiques, déploiement de la formation interne, création de parcours de formation avec référentiel métier)

• Gestion de la communication interne (ascendante et descendante)

• Support aux enquêtes d’engagement annuelles (communication/information, suivi de la participation, restitution des résultats, animation des plans d’action et suivi)

• Management d’équipe : jusqu’à 6 collaborateurs



Gestion Sociale

• Co-animation avec le directeur de site des réunions CE, DP et CHSCT, préparation des supports d’information/consultation…

• Négociations Annuelles Obligatoires / Négociations d’accords collectifs

• Suivi des contentieux prud’homaux, dossiers disciplinaires

• Organisation des élections CE, DP, CHSCT

• Veille juridique / Conseils aux opérationnels



Paie/GTA/ Administration du Personnel/ Budget / intérim / déclarations obligatoires

• Supervision mensuelle de la paie, GTA et déclarations obligatoires (URSSAF, DOETH, Formation…)

• Gestion de la vie d’un collaborateur/intérimaire de son intégration à sa sortie

• Préparation des budgets annuels (RH et personnel)



Accréditée Jung Typology Indicator (JTI) 2014

Membre de la Commission RH Union des Industries Chimiques - IDF