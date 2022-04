Héléna PINTO

Intéressée par les différentes cultures qui existent à travers le monde et les voyages, j'ai commencé par étudié l'histoire et la civilisation de la langue espagnol et anglaise (minor) et c'est ensuite que j'ai poursuivi mes études dans le domaine du tourisme. Je suis désireuse d’acquérir des nouvelles connaissances du marché du tourisme de loisirs et d'affaires. Mon objectif est d'évoluer dans ce domaine professionnel. Je suis particulièrement intéressée par l'organisation de voyages et la satisfaction du client. Mes précédentes expériences dans différentes villes et pays représentent un véritable enrichissement personnel et professionnel.