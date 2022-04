Hélène BILLET

Je propose des prestations d’analyse, conception et évaluations ergonomiques d’interfaces et possède une expérience dans divers produits et domaines. J'ai travaillé sur des projets web, SI, logiciels, tactiles et mobiles pour le compte de PME et grands comptes.



Mon objectif dans tout projet : trouver le juste équilibre entre innovation, intuitivité et efficacité.



Mon parcours en bref : après des études doctorales en ergonomie et une première expérience chez MGDIS, éditeur de logiciels de stratégie financière, j'ai rejoint Usabilis en 2008, où j'ai exercé en tant que consultante et formatrice en ergonomie informatique. J'ai créé ma propre activité de conseil et formation en ergonomie informatique début 2011.





Mes compétences :

Ergonomie

Conseil

UX

Consultant

Maquettage

Architecture de l'information

Test utilisateur

Web

Expérience utilisateur

Internet

Wireframes

Conception IHM

Axure