Henri FABRIES

Chargé de développement, je dispose d'une excellente connaissance des différents secteurs d'activité socio-économique de la région et de ses principaux acteurs (économiques et institutionnels). Je dispose également d'une expérience associative en qualité de responsable d'une structure culturelle, qui dispose de soutiens financiers privés et publics importants. Je connais parfaitement les modes de financements public et leurs enjeux sur une activité, de quelque nature qu'elle soit. L'activité commerciale de mon parcours m'a permis d'exploiter toutes les formes d'approches d'une organisation ainsi que les aspects contractuels d'une relation. L'expérience de dépôts de bilan, de plans de redressement et mon implication personnelle dans ces processus m'ont confronté aux enjeux de l'entreprise.



Mes compétences :

Vente