Hicham MAJID

Manager IT dynamique et hautement qualifié qui apprécie de faire partie d’une équipe et diriger des personnes sur des projets stimulants. Faisant toujours preuve de motivation et de l’engagement requis pour atteindre les objectifs et respecter les échéances de plus en plus serrées. Possédant d’excellentes qualités relationnelles, ouvert d’esprit et capable de communiquer de façon concise à tous les niveaux.



PRINCIPALES COMPETENCES :

+ Double compétence (Informatique / Management)

+ Expérience professionnelle multiculturelle

+ Trilingue

+ Solide background technique

+ Excellentes qualités relationnelles



Mes compétences :

Business

crédit à la consommation

Management

Manager

Monétique