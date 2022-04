Hicham TAIF

Partie pour faire des études longues en sciences.. j'ai trés vite opter pour un cursus court et aprés un an de DUT en génie productique, je me suis orienté vers un BTS informatique option réseaux... J'ai découvert l'informatique au cours de mon DUT avec les algorithmes, Excel, word etc... ce qui m'a vraiment attiré. Durant ce BTS en alternance sur 24 mois, j'ai appris beaucoup de chose et trés vite, j'ai senti que j'étais fait pour travailler de l'informatique, une passion, un métier.......



Mais un autre problème se posais dans la tête : l'informatique est vaste alors quel domaine choisir ? Base de données ? réseau ? Telecom etc... Et j'ai pas vraiment choisi tout de suite car toute m'intéresse, je suis assez polyvalent, j'ai commencer comme hotliner, de l'assistance de proximité, des petits développements script et siteq web, du réseau d'entreprise etc...



Aujourd'hui, je suis devenu Administrateur réseau et système, assistance utilisateurs sur logiciels de Gestion, Réseau, système etc... , mais aussi de l'intégration de machines et serveurs (IBM, HP, DELL) ainsi que la configuration serveur et mise en réseau pour les PME/PMI. Nous centralisons les données et apportons des méthodes de sauvegardes sûres. Nous sécurisons les parc informatique via divers logiciels antivirus réseau... nous mettons en place des systèmes d'impression réseau, Fax et scan en SMB.



Mon but : Evoluer vers de la gestion de projet, ou administration réseau/système pur.



Mes compétences :

Gestion

Sage

Server 2008

Virtualisation WMWARE & HYPER V

Réseau

Windows

Microsoft

Technicien

Pmi

Xp

Réseaux

Virtualisation WMWARE