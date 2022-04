Hichem JAZZAR

Gestion : Gérer le budget de fonctionnement et d’investissements d’un hôtel/restaurant et en suivre la rentabilité



• Élaboration des budgets et maîtrise de la comptabilité

• Création et pilotage des tableaux de bords

• Maîtrise des normes en vigueur (sécurité, accès handicapé, etc)

• Gestion du budget et des stocks.

• Analyse du contrôle budgétaire.





Commercial / Revenue management : Définir la politique commerciale et assurer la mise en marché d’un hôtel/restaurant.





• Etablir des plans d’actions commercial afin d’accroitre le chiffre d’affaires.

• Relation clientèle, démarchage et Reporting.

• Fidélisation de la clientèle.

• Implication et participation dans le tissu local économique.

• Respect des besoins clients.

• Pratique du Yield Management hôtelier.



Management d'Equipe : Organiser, animer et gérer les ressources humaines et leurs recrutements.

• Profil de Propulseur Organisateur

• Force d'engagement

• Capacité de leader et force de motivation

• Formation et accompagnement d’une équipe.

• Recrutement et intégration de nouveaux salariés







Mettre en place, piloter et contrôler les différents services ainsi que leurs relations.

Maitrise des normes d’hygiène et de sécurité Hôtel et Restaurant (HACCP).

Polyvalence avec une excellente capacité à travailler en autonomie comme en équipe.

Dynamique, enthousiaste avec un fort esprit d’équipe.

Capacité à travailler sous pression et avec des délais.

Maitrise du Pack Office.







Mes compétences :

Directeur de restaurant

Hotel

restaurant