Développeur, 25 ans d'expérience, circuits imprimés et circuits intégrés analogiques mixtes et de puissance, gestion de projets



Ingénieur senior en conception de circuits analogiques mixtes et de gestion de la puissance, dans les domaines des cartes électroniques et de la microélectronique.



Spécialisé dans le développement des circuits analogiques, je suis expert polyvalent dans la réalisation à la fois des circuits intégrés et des cartes électroniques.



Mes domaines principaux d'expertise sont :

- Le développement de circuits intégrés et de circuits imprimés analogiques et mixtes, dans les domaines de la gestion de la puissance, la charge de batterie, l'audio, les panneaux solaires photovoltaïques, et le médical.

- La réalisation de solutions complètes, matérielles et logicielles, électroniques à base de microcontrôleurs et FPGAs.

- La gestion de projets, incluant le cahier des charges, les plannings, les choix techniques, le suivi.



Spécialités:

- cartes électronique : alimentation à découpage (haute tension, forte puissance, faible bruit, réponse rapide), émetteurs-récepteurs, FPGA et ARM, intégrité du signal et de la puissance, interférences électromagnétiques, réduction du spectre fréquentiel de bruit

- circuits intégrés microélectronique : gestion de la puissance (DC-DC, LDO), gestion de la batterie, audio (classe AB/D, DAC, ADC), faible/haute tension, RFID, solaire (DC-AC MPPT)

- logiciel : Cadence, Orcad, Spice, Simetrix, Verilog-A, Synopsys, Calibre, Matlab, Xilinx, Modelsim, firmware (C, C++, Verilog, VHDL), Perl, Python



Etant passionné par les domaines des circuits électroniques analogiques et mixtes, mon objectif professionnel est de contribuer au développement de projets innovants au sein d'une équipe performante, en me formant continuellement aux nouvelles technologies, en développant mes compétences électroniques, et en déposant des idées nouvelles.



hcordonnier@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/hubert-cordonnier/fr