Ikbal DOSTEMOHAMED

Coordinateur Projet indépendant (IDMIT)

Cofondateur Entreprise Offshore francophone à Madagascar (Madasoftware)



Créée en 2016, MADASOFTWARE se positionne comme une entreprise d’externalisation offshore innovante et comme UN INTERLOCUTEUR UNIQUE dans le secteur du DÉVELOPPEMENT WEB, APPLICATION MOBILE, ODOO ET APPLICATION MÉTIER .



Aujourd’hui, MADASOFTWARE réunit plus de 25 collaborateurs et diffuse ses services et produits vers une clientèle d’entreprises privées, d’associations, d’organisations gouvernementales etc. dans les secteurs d’activités tels que les télécoms, l’automobile, l’industrie pharmaceutique, l’assurance etc…



WEB ET E-COMMERCE

Conception et développement web : site vitrine, site e-commerce, site professionnel, site spécifique…

Intégration sur mobile, desktop et site responsive web design.

E-Commerce (Magento, Prestashop), CMS Wordpress, Framework (Zend, Symfony, Jelix), HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery, AngularJs.



APPLICATIONS MOBILES

Conception et développement d’applications mobiles pour les systèmes iOS, Android et Windows Phone.

Développements d'application natifs (SDK Android, Objectif C, Swift, C#) ou hybrides (Cordova, Ionic, AngularJs)



APPLICATIONS MÉTIERS

Conception et développement d’applications métiers spécifiques à l’entreprise.

Java, .Net, C#, PlanetPress, Oracle, Mysql, Linux, Windows...



ERP- ODOO

« Conseil, Analyse et mise en place des solutions ERP : CRM, comptabilité, stock, commande, gestion de projets, gestion de salariés, inventaire ...

Expertise Odoo, Développement des modules adaptés à l’entreprise (Tableau de bord ...)



http://www.madasoftware.com/



Mes compétences :

Management opérationnel

Direction de projet

Gestion de projet technique

Administration réseaux

Ingénierie système

Administration de bases de données

Clustering

VMware ESX

Cisco Switches

Linux Redhat

Routeur Cisco

Traffica

OSS

Cisco Certified Network Associate

SQM

Oracle

OSS (Operating Support Systems)

Linux Red Hat

HP-UX

Sybase

Informix

IBM WebSphere

Citrix Winframe

WebSphere MQ

WebLogic Enterprise Application Server

VMware

LDAP

High Availability

Encephalomyocarditis

en Management

Storage Management

SQL

SGSN

SAN

RPG2

Project Management

Perl Programming

Oracle PL/SQL

Oracle 9

Oracle 8i

Oracle 10G

Nokia

NSN Training

NMS

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Project

MVS

Linux

JavaScript

Java 2

JScript

IP

IMS DL/1

IBM Hardware

High Level Design

Helpdesk

GGSN

Domain Name Server Protocol

Database Administration

Customer experience management

Citrix Metaframe

Cisco Switches/Routers

COBOL

C++

C Programming Language

Audit