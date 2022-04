Ikhlef MYRIAM

Spécialiste de la documentation d'entreprise (expérience de trois ans) et diplômée de l'École Nationale des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, je suis actuellement en poste à la Holding Textile Hermès en tant qu'assistante patrimoine (mission de numérisation, inventaire du fonds et récolement)



Mes compétences :

Gestion de base de données

Gestion documentaire

Numérisation

Gestion de projet