Isabelle MAGGIAR COMTE

Diplome Yachtmaster Coastal (RYA) depuis aout 2011



architecte d'intérieur et ingénieur généraliste de formation



depuis 2000, responsable technique aux chantiers navals de saint nazaire (ex-chantiers de l'atlantique) spécialisée en agencement de cabines suites, locaux communs équipage et autres produits d'agencement de cabines et coursives (moquettes, plinthes, mobiliers mobiles, tissus...)dans les paquebots



mariée- 3 enfants



passionnée de voile (régate sur J80 , fière propriètaire depuis peu de PERLE petit First 21,7S)



Mes compétences :

AGENCEMENT DESIGN

Architecture

Design

Innovation

Voile