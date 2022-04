Isabelle MERCADIEU

Fondatrice de la société LIBER' PRO : Assistance indépendante Administrative et Commerciale et Gestion des entrepreneurs, PME et TPE.

Ma mission au sein de LIBER' PRO : Aider les entrepreneurs à gagner un temps précieux en proposant un soutien personnalisé et en vous déchargeant des taches administratives et commerciales.

La polyvalence à votre service. 25 ans d'expérience dans le secrétariat, la gestion, le commercial back office au sein de PME en tant que secrétaire de direction, puis responsable administrative dans les secteurs du négoce de bois, l'audiovisuel, le conseil en entreprise.

Ne restez plus seul, une solution optimale pour vous aider !

Sans engagement et à la carte.

LIBER' PRO : l'alliée administrative et commerciale des entrepreneurs, PME et TPE.

Sur site ou à distance.



Mes compétences :

Controle de gestion

Ordonnancement

Suivi de projet

Gestion des services généraux

Management

Facturation

Recrutement

Commercial back office

assistance du dirigeant