Isabelle MINARD

Experte en management de la qualité et de la sécurité des aliments, de la gestion des risques, de l'amélioration continue.



J'accompagne depuis plus 20 ans des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, la cosmétique, la santé et des services :​ en interne en tant que manager en charge des démarches Qualité et de progrès,​ de l’extérieur en tant que consultante et auditrice (Afnor Certification,...)​

------

Compétences

- Experte en management de la qualité et de la sécurité des aliments : 25 ans d'expérience

- Auditrice certifiée ICA ISO 9001 : 2015

- Maitrise des référentiels de management : qualité, sécurité des aliments (FSSC 22000, IFS, BRC...), cosmétique (ISO 22176), dispositifs médicaux, GMP

- Consultante en management de la qualité et de l'environnement

- Directrice management de la qualité

- Manager du pôle" Collecte de données" d'Eilyps - Filière lait (170 personnes)

- Ingénieur en microbiologie et sécurité des aliments



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Ingénierie

Hygiène

Qualité

Agroalimentaire

R&D

Sécurité

Audit

HACCP

Gestion de projet

Management

Formation

Sécurité des aliments

Environnement