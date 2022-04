Isabelle MURAWKA

Après 5 ans de marketing produit enfants & adultes (Mattel, LU France) et 3 ans de CRM, je rejoins Blédina Export, devenu Danone Baby Nutrition Africa & Overseas et gère désormais le marketing médical & consommateur pour la marque Blédina en Afrique (CA 120 M€)

Mes compétences : Management d'équipe et de projets pluridisciplinaires et multiculturels - Animation de réseaux non hiérarchiques - Gestion et conduite du changement - Définition de stratégie de marque - Etude consommateur et corps médical - Gestion de projets innovation - Conception et Mise en oeuvre des différents leviers publi-promotionnels (développement de publicités, refonte de mix tant au niveau médical que consommateur



