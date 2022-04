Isabelle PARIS

Un parcours varié jusqu'en 2006 par choix afin de diversifier mes connaissances et développer mes capacités d'adaptation, via des missions intérimaires et CDD.

Depuis 2006, j'occupe le poste d'ASSISTANTE EXPLOITATION SAV qui regroupe - entre autre - les fonctions suivantes :

- assistante commerciale (élaboration des offres, passation des commandes fournisseurs et clients, suivi et facturation, inventaires des matériels en stocks)

- assistante de direction (assistante du Directeur technique et de son adjoint)

- élaboration des salaires des technico-commerciaux de l'équipe

- tableaux de bord, reportings

- suivi du parc informatique des PC techniciens

- mise à jour des référencements nationaux

- .....



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante de direction

Technicien informatique

Assistante exploitation SAV