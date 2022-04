Isabelle PASSAVANT MORIMOTO

Avide de découvrir d'autres civilisations,langues et façons de vivre je me suis toujours interessée aux langues et aux peuples parfois très lointains....Tibet, Japon, Inde, etc..

Après avoir avoir obtenu une maitrise d'allemand et une formation en Français langue étrangère je suis partie vivre au Japon .Au total j'y suis restée plus de 18ans.J'ai beaucoup voyagé et ainsi beaucoup appris.

Au fur et à mesure de mon expérience internationale j'ai remarqué qu'il existe de plus en plus une certaine appétence pour une autre approche de notre langue mais toujours indissociable de notre culture, je dirais même plus axée sur le prestige de notre culture. Ainsi j'ai développé une autre pédagogie, une autre approche de notre langue. Aider les étrangers à mieux vivre en France en les initiant à la culture française, ses traditions, le savoir-vivre,la société actuelle tout en développant leurs compétences linguistiques.Parce que la culture et la langue sont indissociables, parce que la langue française est une langue vivante !



Mes compétences :

Culture

Gastronomie

Mode