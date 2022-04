Isabelle POULALLION

Après une formation initiale à l’EDHEC et un début de parcours dans le marketing, j’ai choisi d’orienter ma carrière vers les Ressources Humaines,

Dans ce domaine, à travers mes différentes expériences et toujours dans un souci de satisfaction du client interne, j’ai développé des compétences professionnelles en matière de :

- Développement RH : recrutement, formation, GPEC, mobilité, gestion de carrière, fidélisation des talents.

- Stratégie et communication RH

- Accompagnement du changement des organisations

- Management d’équipes



Ce qui me passionne dans ce métier c’est l’humain : mettre en adéquation les ressources et les postes, accompagner des hommes dans leur développement, dans une perspective mutuelle d’optimisation de leurs performances et de celles de l’organisation, actuelle et future.



Mon projet est aujourd’hui de rejoindre une entreprise en développement, en Lorraine ou au Luxembourg, pour définir et mettre en œuvre sa stratégie RH et structurer ses pratiques afin de renforcer ses performances.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Coaching

Communication RH

Mobilité

Formation

Management

Gestion de carrière