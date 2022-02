Isabelle RAME

Je suis Artisan d'Art, créatrice de l'atelier et de la marque MYSTYOS, spécialisée dans la fabrication de bijoux via la technique du Wire wrapping



Depuis toute jeune, j'ai toujours été partagée entre le monde de la création artistique et le monde des sciences.

J'ai d'abord suivi la voie des sciences obtenant un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire, puis en travaillant quelque temps dans la Recherche, puis l'Enseignement.



Bien que passionnants, ces métiers manquaient selon moi de cette petite étincelle de créativité et de liberté qui me faisait vibrer. J'ai donc réfléchi et mûri un nouveau projet. Je me suis aussi formée, autant sur les techniques d'artisanat que sur le métier de chef d'entreprise.



J'ai finalement créé mon entreprise en 2018.

Chaque pièce qui sort de mon atelier, je lai imaginée, dessinée puis confectionnée à la main, avec le plus grand soin. Inspirée à la fois par la bijouterie contemporaine et par les techniques anciennes, je mêle l'ancien et le nouveau pour créer des pièces uniques.



J"ai d'ailleurs obtenu la Qualité d"Artisan d"Art, en reconnaissance du savoir-faire mis en oeuvre dans mon travail.