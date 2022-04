Isabelle RICHARD-JOLIBOIS

"Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès.

Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez" - Albert Schweitzer



J'ai évolué, en dix huit années d'hôtellerie :

- de fonctions commerciales à directrice

- sur des hôtels d'affaires ou de loisirs avec thalassothérapie - donc des produits composés et complexes - et ce sur des structures de 50 à plus de 200 chambres

- avec des modes de fonctionnement "classique" ou en reporting avec une collaboration- centralisation des différentes sociétés du site



Dans ma fonction de direction, j'ai mené en parallèle des missions spécifiques : ramener à l'équilibre financier, mettre en place et développer des produits, optimiser les ventes, gérer un agrandissement-restructuration...



J'applique à la fois une direction verticale - informatique hôtelière ou yield - ou transverse avec une très bonne maîtrise du management, du commercial et de la gestion d'exploitation.



Si j'ai réussi toutes ces missions, c'est par ma capacité d'adaptation et d'analyse, mais plus que tout, par l'excellence de service - quel que soit la catégorie du publics et d'établissements - en m'entourant d'équipes que je forme et ça, pour moi, c'est un vrai challenge