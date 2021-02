Isabelle VALLEE

Après mon licenciement économique, j'ai décidée de rebondir afin d'avoir à mon actif les dernières armes manquantes à mon profil.



J'ai eu l'opportunité d'effectuer une formation qualifiante "ASSISTANTE DE DIRECTION"- niveau III chez ANTEE FORMATION. A l'issu de celle-ci, j'ai obtenu mon titre, et j'en suis très fière. Ce fut pour moi un challenge, mais cela en valait la peine.



Je souhaite maintenant pouvoir intégrer une société où la priorité a pour mettre mot "Bienveillance".



Organisation, autonomie, rigueur et polyvalence ont toujours été saluées comme mes aptitudes clés !



Comme il n'est jamais bon de s'endormir sur ses lauriers, je repars pour de nouvelles aventures la route sera peut être sinueuse, mais qu'importe les difficultés puisqu'au bout du chemin il y a la connaissance et l'enrichissement de nouvelles rencontres !



"La vie...

C'est un changement perpétuel et continuel. C'est essayer, s'adapter,

tomber, se relever, échouer et gagner !"



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Facturation

Gestion des commandes

Réalisation de devis

Gestion de la relation client

Suivi clientèle

Organisation du travail

Communication événementielle

Sténographie

Appels d'offres

Gestion administrative