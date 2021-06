Isabelle WIJERS

Psychologue du travail, Dirigeante de ACT WELL, Consultante et Formatrice, en exercice depuis 13 ans à Sophia Antipolis, mon métier est de vous permettre de développer votre potentiel à l’aide de solutions de ressources humaines et de psychologie appliquée au travail.



Des solutions de performance individuelle et organisationnelle destinées à vous permettre de développer durablement vos ressources.



Habilité IPRP, le Cabinet propose également des actions de prévention des risques psychosociaux, afin de prévenir et de réduire leur impact sur la santé de l'individu et de l'entreprise.



Diplômée des Universités de Paris X Nanterre et Nice Sophia-Antipolis (D.E.S.S., Maîtrise et Licence en Psychologie, Clinique & Sociale, Travail & IRH)

Formations supplémentaires en Thérapies Multimodales Comportementales Rationnelles Emotives (Albert Ellis Psychologue), cognitives et comportementales(A.Lazarus), Analyse Transactionnelle (Eric Berne), Sophrologie et Relaxation.

Chargée de Cours en Psychosociologie des Organisations à l'E.S.T. de Nice (Bac + 3 et 4)

Fondatrice et Dirigeante de ACT WELL, Société de Conseil et Formation en Psychologie du Travail & Organisationnelle et en Gestion Humaine des Ressources.

Assessment Consulting Training, Work & Well being



Prévenir :

Mission de conseil : Aide à l'élaboration et à la mise à jour du Document Unique sur le volet Risques Psychosociaux : identifier, évaluer, analyser et élaborer un plan de prévention.



Prévention des risques Psychosociaux (stress et souffrance au travail, burn out, comportements addictifs, harcèlement et violence au travail)



Accompagnement psychosocial du changement

Analyse de pratiques

Accompagnement d'équipe et de dirigeant

Sensibilisation aux RPS

Formation : Prévention RPS, stress, gestion des conflits, management juste, communication efficace et assertive, affirmation de soi et confiance en soi, prise de parole en public, développement du leadership

Cellule d'Ecoute et Soutien Psychologique

Consultation souffrance au travail (consultation de soutien)



Gestion de carrière :

Orientation professionnelle

Bilan de compétences (Accréditation FONGECIF)



Evaluation :

Personnalité, Style de leadership,

Profil de communicant, Style de coping

Intérêts professionnels et valeurs au travail

Vunérabilités et Forces psychologiques



Enquêtes organisationnelles:

Analyse sociométrique



Accompagner, développer des compétences :

Coaching de cadres et dirigeants



Aide à la transmission familiale organisationnelle et valorisation des compétences : transfert et partage des expériences, des savoirs, savoirs faires et savoir être



Former :

Formations en Management et Self management

- leadership,

- communication interpersonnelle (Albert Bandura, Marshall Rosenberg, Martin Seligman, etc.)

- gestion des conflits,

- motivation au travail,

- efficacité au travail - gestion du temps,

- gestion du stress (avec les Techniques comportementales rationnelle émotives des Psychologues Albert Ellis et Arnold Lazarus)

- Développement des compétences de l'intelligence émotionnelle (Daniel Goleman)



Mes compétences :

Psychologie

Risques psychosociaux

Formation professionnelle continue

Orientation professionnelle

Psychologie du travail

Bilan de compétences

Organisation du travail

Empowerment

Psychologie positive