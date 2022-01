Ivan BEHAGHEL

De double formation Ingénieur et financier, j'ai été successivement chercheur en organisme public, responsable de production, directeur de coopérative et maintenant consultant en ingénierie de l'innovation.



Je me suis occupé plus récemment du développement des nouveaux produits et de doctrine : problèmes de contrôles fiscaux, crédit impôt innovation, jeune entreprise innovante, recrutement de jeunes docteurs....



Je suis maintenant co-créateur de la société NOVALICE, spécialisée en conseil dans le domaine de la recherche et de l'innovation et plus particulièremenet en crédit d'impôt recherche appliqué dans le secteur agro et pharma.



Mes compétences :

CIR

Crédit impôt recherche

Finance

Innovation

Recherche

Financement de l'innovation