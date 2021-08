Jacques JACQUES LERAY

Plus de 30 ans dexpérience concrète et réussie de management dans le secteur IT avec notamment la capacité à intervenir dans des problématiques de changement : Démarrage dactivité, Fusions/Acquisitions, Gestion de crise, Redressement et Repositionnement Stratégique.

Mes atouts : Homme de terrain avec un savoir-faire et un intérêt réel pour lopérationnel et le développement commercial, un leadership naturel et des qualités humaines entraînant ladhésion des équipes.



Mes compétences :

Management de Transition

Conduite du Changement

Infogérance

IT

Développement Commercial

Fusions/Acquisitions

Recrutement

Accompagnement individuel et collectif