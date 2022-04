James CADRAN

Barclays est spécialiste de la clientèle Haut de Gamme, à qui il est proposé un service de qualité avec un conseiller dédié, expert en gestion de patrimoine.



Les conseillers financiers veillent à organiser leur semaine d'activité en prenant des rendez-vous qualifiés auprès de prospects obtenus notamment par le biais de la recommandation et de clients dans le cadre du suivi et de la fidélisation. Après une découverte approfondie, ils apportent des préconisations répondant aux besoins et à la stratégie patrimoniale du client à travers une gamme très ouverte de solutions patrimoniales.



Le Directeur Adjoint veille à piloter l'activité et effectue le reporting auprès du Directeur d'Agence et du Directeur Régional. A travers des réunions d'équipe et des entretiens individuels, il anime son équipe en recherchant des actions à mettre en place pour augmenter l'activité et permettre aux conseillers d'avoir des résultats concluants. Il conforte ces actions par un accompagnement terrain mais aussi dans le travail sur les préconisations et la mise en place d'actions.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Gestion de patrimoine

Management

Formation

Finance