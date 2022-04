James DE ALMEIDA

Généraliste de la psychologie et spécialisé dans ses aspects sociaux et communicationnels, j'ai principalement développé mes compétences dans le champs des technologies de la communication et de l'information dans les entreprises.

J'ai complété ma formation par un niveau 3 en informatique.



Après quelques expériences de chercheur, d'enseignant, de formateur, et de développeur d'application et de sites web, j'ai combiné pendant ces six dernières années ce background au sein d'un établissement d'enseignement spécialisé. J'y ai administré, maintenu et développé les réseaux informatiques, assisté l'équipe de direction, participé aux activités pédagogiques, formé élèves et enseignants aux changements de leurs environnements numériques de travail et à différents logiciels, géré la réalisation du journal de l'établissement...



Aujourd'hui, Je suis enseignant spécialisé (CDD Maître auxiliaire) dans un Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique où au sein d'une équipe pluridisciplinaire j'enseigne les savoirs fondamentaux et offre du soutien scolaire à des adolescents souffrants de handicaps psychologiques.



Mes compétences :

Communication

Enseignement

Formation

Médiation

Organisation

Psychologie

Relations humaines