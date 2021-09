Jean Christophe QUEYROUX

La France et l'Europe. En anglais, espagnol ou français. Des structures multinationales et des start-up. Le retail, les FMCG, et même l'industrie. Des relations B to B et B to C. Des conseils d'administration, des assemblées d'actionnaires, et des discussions sur un quai de déchargement ou dans un rayon.



Mais toujours, un projet fort, une adhésion à une mission d'entreprise, et des Hommes et des Femmes autour, avec. Des cultures du monde, différentes. Pour construire, oser, decider, faire. Pour partager. Ensemble.



Mes compétences :

budgets, distribution, international

Team building et management comites de directeurs

Profit and Loss Accounts

Vente

Développement commercial

Marketing

Management