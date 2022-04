Je suis autonome et combatif car ce sont mes deux principales qualités pour pouvoir faire face à la concurrence des autres entreprises de mon secteur. je suis convaincant et rassurant pour obtenir la confiance de mes clients. J'ai un goût très prononcé pour le contact avec les autres et pour la compétition qui est nécessaire pour évoluer rapidement dans la profession.



Mes compétences :

Vente