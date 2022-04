Jean-François GOLHEN

Fondateur et PDG d'Alter Telecom, Intégrateur Réseaux et Télécom et Opérateur IP.



Alter Telecom est Intégrateur Résaeux et Télécoms expert en solutions de Communications Unifiées, en solutions de Centres de Contacts, en Réseaux et en Sécurité.

Alter Telecom propose des prestations associées à ses domaines d’expertise : audit, ingénierie, direction de projets, info gérance et maintenance



Alter Telecom est Opérateur IP et opère des services d’Accès à l’Internet Très Haut Débit, des services de téléphonie IP et de téléphonie classique, des services hébergés de gestions de numéros 800, de conférences téléphoniques et de fax to mail.



Les clients entreprises d’Alter Telecom peuvent reposer sur un prestataire unique qui prend en charge l’ensemble des besoins en prestations, applications, équipements et services opérateurs pour leurs Communications Unifiées, voix, données et images.



Alter Telecom est une entreprise à taille humaine qui construit son développement sur la satisfaction de ses clients et sur l'épanouissement de ses collaborateurs.



Alter Telecom cherche à intégrer des candidats de valeur, professionnels des télécommunications, motivés pour rejoindre une entreprise à taille humaine et pour contribuer à son développement.



Mes compétences :

Voix sur IP

Télécommunications

IPBX

CTI

Telecom

VOIP