Jean-François JOUANNAIS

Après un parcours scolaire classique en obtenant un BAC S, j'ai intégré directement une école d'ingénieur dans les nouvelles technologies et le management (EFREI).

Diplomé en 2011, j'ai poursuivi mon aventure chez mc²i groupe après y avoir effectué mon stage de fin d'étude de 6 mois. Ma formation d'ingénieur SI m'a permis d'intervenir principalement sur des missions de dématérialisation jusqu'à présent.



Je suis passionné de sport de façon générale et plus particulièrement le handball que je pratique depuis l'âge de 12 ans et où j'ai pu être entraineur pendant 6 saisons.

Il est évident que les valeurs du handball et les résultats de l'équipe de France ne sont plus à présenter :-)



Mes compétences :

Conseil

SQL