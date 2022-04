Jean-Francois MINOTTI

Titulaire du titre de conseiller en insertion professionnelle et d’une expérience professionnelle effectués dans des structures d’insertion en qualité de conseiller à l'emploi, je sais pouvoir répondre à vos besoins de développement des techniques d’insertion dans le monde du travail.

Le Conseiller assure l’accueil des publics, dont les caractéristiques varient selon les structures, les aide à analyser leurs besoins, contribue à créer une dynamique d’insertion dans la durée.

La finalité consiste à prendre en compte les demandes immédiates pour créer les conditions d’une dynamique d’insertion dans la durée.La fonction accueil-accompagnement est au coeur du travail du Conseiller en Insertion professionnelle. Elle doit permettre la rencontre entre le projet de la personne en recherche d’insertion et les besoins du bassin d’emploi. Elle se caractérise par un appui personnalisé et contribue à la prise en compte de la personne et à sa reconnaissance en tant qu’acteur social. Ainsi la personne est accompagnée dans la construction et la mise en oeuvre de son parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Le conseiller contribue à mettre en place les conditions d'un accompagnement efficace des publics en difficulté d'insertion professionnelle et à mettre en synergie les ressources et les acteurs du bassin d’emploi en fonction des besoins. Il identifie les besoins en matière de main d’oeuvre sur son territoire. Il négocie avec les employeurs pour mettre en adéquation les offres d’emploi et les potentialités des publics. Il aide au recrutement et propose des mesures facilitant l’intégration des publics et l’adaptation au poste de travail de nouveaux salariés.

Le Conseiller en Insertion Professionnelle contribue au montage et à la conduite de projets collectifs et à la réalisation d’actions. Son rôle consiste à proposer de nouveaux services, de nouveaux débouchés ou de nouveaux emplois en lien avec les besoins et les contraintes environnementales et les potentialités des publics en démarche d’insertion.



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Logistique

Comptabilité générale

Relations Entreprises

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel