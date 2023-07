Jean-François TANGUY

Ingénieur électro-mécanicien de formation, j’ai évolué au cours de ma carrière au sein de grands groupes internationaux, depuis des postes à forte connotation technique, vers des postes de management très orientés clients.



Consensuel, tenace et perfectionniste, je suis particulièrement motivé par la relation à l'autre.



Mes compétences principales se forgent autour d’une grande capacité d’écoute et de négociation, aussi bien envers mes clients que vis-à-vis de mes collaborateurs. Capable de gérer un centre de profit en attachant une attention toute particulière à la rentabilité et à la traçabilité de son fonctionnement. Bilingue anglais, je suis capable de présenter et défendre des projets de haut niveau stratégique auprès de clients ou partenaires étrangers.



Technicien capable de comprendre les mécanismes complexes de la conception produit, je n’en reste pas moins sensible à la nécessité de tout mettre en œuvre pour en réussir la commercialisation.



Je souhaite aujourd'hui donner une nouvelle impulsion à ma carrière professionnelle, en mettant mes compétences et mon expérience de 25 ans dans le BTP au service d'une grande entreprise ayant à gérer de manière efficiente son patrimoine immobilier, avec la prise en charge de problématiques aussi diverses que la mise aux normes des équipements de second-oeuvre, la mobilité et l'accessibilité des personnes au sein des locaux, la sécurité de certains sites sensibles, au plus simplement le confort et la gestion des énergies dans les bâtiments..



Mes compétences :

Industrie

Grands Comptes

Ingénieur

Automatisme

Commercial

GTB

Travaux neufs