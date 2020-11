Jean-Louis PICQUETTE

PICQUETTE Jean-Louis

Ingénieur I.C.A.M Lille. 30 ans d’expérience.

31, rue des Baillauds. 44 700 ORVAULT

Tél : 06.77.30.31.56



A 54 ans, j’interviens comme Manager de Transition au sein de l’équipe d’H3O depuis 2007.



Homme de terrain doté d’une très grande capacité d’adaptation, je sais optimiser une organisation industrielle et améliorer ses performances. J’ai piloté des entités importantes, et petites, en améliorant jour après jour les comptes d’exploitation, les taux de services et les indicateurs qualité / sécurité.



Ma première priorité est toujours de penser aux clients et aux produits. Chaque collaborateur doit se rappeler qu’ils sont la raison d’être de toute Entreprise.



Homme de dialogue, de négociation et de consensus, je suis très impliqué dans mes réalisations professionnelles. Je conduis mes équipes avec conviction et détermination, afin de les associer aux projets et évolutions de l’entreprise. J’aime les challenges et les situations de changement. Par mon pragmatisme, j’apporte régulièrement des solutions originales et économiques à des défis pouvant sembler insurmontables.



J’interviens sur des missions de Directions Générales, Directions Industrielles, Directions de Sites et Supervision de Projets. Je suis spécialiste des environnements Agroalimentaires et des Installations pour l’Industrie / construction de sites.



J’interviens au sein d’équipes de 10 à 500 personnes, en milieu Industriel ou de Service aux Entreprises. J’apporte les impulsions nécessaires pour conduire le changement, accompagner des projets d’ingénierie ou d’organisation, sécuriser un poste vacant.



Mon anglais courant me permet également d’intégrer des Groupes Internationaux , en France ou en expatriation.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Equipements industriels

Machines spéciales