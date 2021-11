Jean-Luc MERCIER

Madame, Monsieur,



Cadre de direction, engagé dans le secteur médico-social, je vous propose de mettre mes compétences, mon savoir faire, savoir être au service d'un établissement social, médico social girondin.





Tout au long de mon parcours professionnel diversifié, j'ai acquis les compétences nécessaires à la gestion humaine, budgétaire d’établissement ou d’entreprise. Ces expériences me permettent d’appréhender, en ayant une bonne connaissance du cadre réglementaire, les missions dévolues à la fonction de directeur tout en souhaitant porter une attention au développement de prestations, permettant la pleine participation citoyenne des personnes en situation de vulnérabilité, favorisant leur insertion professionnelle, sociale ainsi que leur épanouissement.



Ma fonction de directeur d'EHPAD m'a conduit à consolider les compétences des équipes, l’organisation de l’établissement, la gestion globale de la structure tout en développant l’ouverture de l’établissement vers l’extérieur et son inscription dans une logique de partenariat et de mutualisation de moyens.



Je souhaite à travers la fonction de directeur, œuvrer pour une pratique du travail en réseau et partenariale sur un territoire, en développant auprès des équipes la culture de la coopération transdisciplinaire afin que les usagers, les résidents puissent bénéficier de réponses adaptées, souples, individualisées, répondant au plus près à leur besoins et reposant sur une logique de parcours, de prise en charge, d'accompagnement, tout en prenant en compte l’évolution du secteur et les fondements d'un projet d’établissement, d'orientations stratégiques.



Aguerri, au management d’équipe, à la gestion budgétaire d’une structure, au travail avec les familles, je souhaite associer l’usager, le résident et sa famille pleinement au projet qui leur sera proposé, à son évaluation nécessaire, dans le respect de leurs droits.



Homme de dialogue, d'écoute, respectueux des valeurs associatives, de la stratégie et des délégations, j’ai le désir de m’investir dans de nouvelles dynamiques de projets.



Mes capacités d’adaptation, d’analyses et de négociation, soucieux de la bientraitance et de la qualité auprès des usagers, des résidents sont autant d’atouts que je vous propose de mettre au service d'un établissement



Espérant que ma candidature éveillera votre intérêt, et dans l'attente de vous rencontrer, bien cordialement.



Mes compétences :

Sens de l’organisation

Rigoureux

Dynamique

Ecoute

Autonomie

Travail en équipe

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Ciel Compta

Réseaux d'entreprises

Négociation commerciale

Négociations sociales

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Gestion des compétences

Gestion budgétaire

Gestion administrative