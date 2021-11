Jean-Marc LACABANNE

Ingénieur INSA, j'ai 18 années d'expérience acquises au sein de différentes unités de production des industries pharmaceutique et cosmétique (grands groupes et PME à dimension internationale, fabrication et conditionnement en petites et grandes séries, lignes manuelles et automatisées).



Actuellement, je suis le responsable de production du Groupe Berdoues Parfums et Cosmétiques situé à Cugnaux (près de Toulouse). A la tête d'une équipe d'une trentaine de personnes, je suis en charge de la fabrication et du conditionnement de parfums et de produits cosmétiques (tout public, luxe et sous-traitance) vendus en magasins spécialisés ou GMS selon la marque.



Précédemment, j'étais le directeur du site de production du Laboratoire ODOST situé à Castéra-Verduzan (Gers) où sont fabriqués des produits à partir de l'eau thermale de Castéra aux vertus curatives contre les affections bucco-dentaires : dentifrices pour adultes et enfants, bain de bouche, avec une gamme de produits bio, sous les marques Buccotherm et Castéra. De plus, toute une gamme d'aérosols à l'eau de mer à usage nasal et auriculaire (dispositifs médicaux) pour adultes, enfants et nourrissons y sont produits en sous-traitance.



Mes principales compétences sont :

- Travail avec les référentiels BPF et GMP (Bonnes pratiques de fabrication), ISO 9001, ISO 13485, ISO 22716, ISO 14001 et OHSAS 18001 ;

- Travail en zone d’atmosphère contrôlée (ZAC) pour la fabrication de produits stériles ;

- Management d’équipes de production (opérateurs, techniciens et agents de maîtrise) en fabrication, répartition et conditionnement allant jusqu'à 60 personnes ;

- Animation de réunions d'équipe ;

- Réalisation des entretiens individuels ;

- Recrutement et formation de personnel ;

- Réalisation et suivi du planning de production ;

- Management de sous-traitants ;

- Revue des dossiers de lots de fabrication et gestion des non conformités ;

- Respect du budget imparti ;

- Mise en place et suivi des actions correctives et préventives Qualité Sécurité Environnement ;

- Gestion de qualifications d’équipements et de locaux (QI, QO et QP) et validation de procédés ;

- Amélioration continue : AMDEC, TRS, 5S, Kanban, Lean Manufacturing ;

- Participation à des projets industriels (nouveaux process, nouveaux équipements, re-engineering de process, réduction des coûts énergétiques de fonctionnement) ;

- Qualité-HSE : création, mise à jour, et approbation de la documentation ; gestion du changement ; contrôle du respect des procédures en vigueur.



Mes compétences :

Management d'équipe

Industrie pharmaceutique

Amélioration continue

Production industrielle

Direction de production

Cosmétique

SAP

Oracle

Microsoft Office

Lean Manufacturing

LIMS

ISO 14001 Standard

ISO 13485

Norme ISO 9001

Bonnes Pratiques de Fabrication

ISO 22716

Dispositifs médicaux