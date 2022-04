Jean-Michel EVANGHELOU

Cadre dirigeant dans le secteur des Technologies de l'Information :



➢ Direction de centres de profit dans les secteurs des télécommunications,

de l’intégration système et du transport

➢ Définition et pilotage de stratégies marchés et produits

➢ Développement commercial

➢ Négociation à l’international

➢ Management d’équipes multiculturelles et multi-compétences

➢ Membre de directions générales depuis 2004 et cadre dirigeant depuis 1999



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Direction générale

Commerce international

Technique

Stratégie

Transport ferroviaire

Intégration

Télécommunications

Management

Négociation