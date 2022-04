Jean-Michel HUA

Directeur de l'Expérience Client, j'ai une expérience de plus 15 ans dans des missions au service du client (BtoC et BtoB) dans le domaine des transports de voyageurs et de la logistique.



Je pilote des démarches de transformation de la culture client et de transformation digitale, depuis la définition de la vision stratégique jusqu'au déploiement opérationnel et au suivi permanent de la qualité de service.



Compétences clés : expérience client, marketing stratégique, marketing opérationnel, relation client, transformation digitale, transformation culturelle, management, modèles économiques et contrôle de gestion, innovation continue.



huajeanmichel@gmail.com

06.23.28.60.41



