Jean-Michel MERLIN

15 ans d'expérience en comptabilité/gestion.

23 ans d'expérience en informatique, d'Analyste Programmeur à Responsable de Projets



Projet professionnel : Mettre à disposition des PME/PMI mes compétences notamment en gestion de projets, en management d'équipes, en analyse fonctionnelle pour faire évoluer les systèmes d'information. Une formation récente en infrastructure/réseaux complète mes compétences que je propose sur toute la France.



Spécialités : AS/400 (Etudes, Développement, Production et Exploitation). Anglais lu, parlé et écrit. Responsabilité d'un domaine informatique. Capacités managériales. Capacité à transmettre, à former, à motiver, à apprendre.

Domaines de compétence : Industrie, Logistique et Distribution.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Management

Infrastructure IT

Développement d'Applications AS400

Analyse fonctionnelle

Développement d'Applications PC

Formation utilisateurs

Gestion de Projets

EDI