Erick LECOMTE

Professionnel compétent & reconnu dans mon domaine de prédilection.



Gestion – Finances – Pilotage de Projet - Administration - Contrôle Interne Positif - Comptabilité



Ma cible : les PME/PMI et les filiales de groupe B to B et B to C.



Mes missions : Pérennisation, Développement, Redressement, Retournement, Redéploiement, Changement de métier, Réorganisation, Restructuration, Manager de Projet, Cession.des PME-PMI .



Je réalise des missions avec des problématiques complexes en Management de Transition



Je peux assurer des missions d'aide et conseil pour vous aider à analyser une situation, prendre une décision ou rechercher un montage particulier, financier ou autre. Diriger une équipe durant une transition ou le temps qui vous sera nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation, être votre appui temporel.



Je propose à des Petites et Moyennes Entreprises la mise à disposition d'un manager opérationnel, immédiatement disponible et pour une durée limitée ou illimitée afin de les aider à:



L’Externalisation d'un service, transfert de compétences

Remplacement d'un directeur des opérations

Direction et restructuration des départements de service

Restructurer et diriger un centre de Profit

Réorganiser l'activité commerciale et améliorer la rentabilité.

Conduite d'un plan social, délocalisation d'un siège social

Organiser la distribution de centres de production

Gestion et management de crise



Diagnostic d'entreprise



Mon parcours m'a appris à conjuguer rigueur et respect de l'être humain.



De formation supérieure en finances et comptabilité, j'ai assuré des responsabilités opérationnelles de Directeur Financier , Contrôleur financier, Contrôleur de gestion, DRH, dans des entreprises du secteur industriel



Les clefs de la réussite de tout changement sont liées à l’expertise technique, l’expérience de situations variées et délicates et à un style de management qui ont donné des résultats concrets.



Mes compétences :

Administration

Gestion

Analyse financière

Management de Transition

Pilotage de Projet

BFR

Changement de métier

Manager de projets

Restructuration/Réorganistaion

Redéploiement/Retournement

Finances d'entreprise

GPEC

L B O

Entrepreneuriat