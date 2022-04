Jean Michel TROADEC

Riche d'une expérience de 26 ans en Agro-alimentaire , ou j'ai pu m'exprimer pleinement sur les différents items du management des hommes et des outils tant au niveau de la R/D, que du pilotage de sites industriels très variés.

Mon moteur est la réussite de l'entreprise par le développement des compétences qui la compose,porté au quotidien par des valeurs que sont le respect ,l'engagement et la responsabilité

je m'attache a développer la compétitivité , la rentabilité et l'efficacité des équipes et des outils qui sont au coeur de la performance économique de l'entreprise

Aux méthodes classiques du management j'associe les outils de l'amélioration continue, par un pilotage des processus adaptés à la maturité de l'organisation.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Management

Gestion de projet

Direction