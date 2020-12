Jean-Sebastien PROST

-DSI bilingue anglais

-Méthodique, créatif, orienté résultat, grand sens du contact et de l'écoute

-Double formation : techniques de commercialisation (Lyon 1 - 1992) et Ingénieur informatique (EPITA, promotion 1995, spécialisation Systèmes et Réseaux)

-Plus de 15 ans d'expérience en management d'activités informatiques et d'équipes pluridisciplinaires internationales pouvant dépasser 50 personnes

-Maîtrise du management interculturel et du Management transversal

-Professeur de Stratégie et Management Informatique à EPITA pour les masters internationaux (3ème cycle universitaire)



Rigoureux et méthodique, je suis avant tout un manager qui recherche l'efficacité dans le respect des contraintes techniques, économiques et humaines.

J'aime travailler dans un contexte international, où les différentes cultures et approches sont une source de brassage et de partage des compétences et des expériences



Mes compétences :

Informatique

Ecoute

Gestion de projet

Management

Rigueur

Business development

Industrie