Jean Sylvain CAMUS

Après avoir été Directeur de la Communication de grandes entreprises françaises, je suis consultant indépendant et accompagne des sociétés dans leur communication corporate, l’accompagnement de projet et la communication d’influence. Je nomme cette démarche la communication d’acquiescence.



As independent consultant, I help companies in creating corporate communication strategies, brand reputation, project and influence communication processes. I call it Acceptance Communication.



Mes compétences :

Accompagnement de projet

Relations Publiques

Communication de crise

Relations Presse

Stratégie de communication