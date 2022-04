Jennifer CYLLY

Voici un bref résumé de mes compétences actuelles :



GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL(de 200 à 1500 salariés) :

- Rédaction des contrats de travail, avenants, conventions et autres courriers administratifs

- Accueil et intégration des salariés et stagiaires

- Gestion et suivi des visites médicales

- Gestion de la prévoyance et mutuelle d'entreprise

- Suivi des fins de CDD et périodes dessai

- Gestion des stagiaires et des contrats en alternance

- Information sur la législation du travail et conventionnelle auprès des salariés et des responsables



GESTION DE LA PAIE



GESTION DE L'INTERIM : recrutement, suivi des missions...



AUTRES PROJETS RH :

- Organisation de formation liées à la prévention sécurité

- Optimisation de la procédure de gestion des visites médicales

- Participation au projet de sensibilisation des collaborateurs à la sécurité au travail

- Préparation des élections professionnelles CE/DP

- Préparation des Bilans sociaux Siège et Entreprise





Restant à disposition pour transmettre mon CV complet ou pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

ADP